Светлана Журова отреагировала на жалобы Ирины Слуцкой на отсутствие пенсии

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала слова двукратного призёра Олимпийских игр Ирины Слуцкой, пожаловавшейся на отсутствие пенсии.

«В Москве есть гранты, которые платит правительство города заслуженным атлетам. В каждом регионе они свои. Есть субъекты, где этого вообще, к сожалению, не делают – не позволяют бюджеты.

Как обстоят дела в Московской области, я не знаю. Просто не знаю, за какой регион Ирина выступала. У олимпийских чемпионов есть президентский грант, который выплачивается вне зависимости от возраста. А дальше субъекты решают вопрос с выплатами призёрам Игр и чемпионам мира исходя из своих бюджетов.

Есть одна процедура, требующая судебных процессов. Для ряда спортсменов, которые получили травмы в составе сборной России, есть определённые выплаты. Если он, выходя на пенсию, сможет доказать, что его состояние здоровья связано с полученными во время карьеры травмами, то он может получить добавку к пенсии. К сожалению, не все спортсмены знают об этом», — цитирует Журову «Газета.ру».

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