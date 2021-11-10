Ягудин: прикольно было бы, если бы сёстры Аверины выступили в «Ледниковом периоде»

Ведущий «Ледникового периода» олимпийский чемпион Алексей Ягудин подтвердил, что многократные чемпионки мира по художественной гимнастике сёстры Арина и Дина Аверина могли выступить в текущем сезоне телепроекта.

«Катались и тренировались, а потом пришла Ирина Винер-Усманова и сказала: «Чемпионат мира!». Застать Авериных я не успел, потому что в это время мы выступали в Сочи с «Анной Карениной», а в Москве все кастинги проводил Илья Авербух.

Я знаю, что как артисткам балета, так и гимнасткам-художницам кататься на коньках крайне тяжело, потому что у них всегда оттянуты стопы. И здесь у них срабатывает это автоматически: они встают на подъём, сразу — на зубцы конька, и так можно упасть.

Конечно, у всех разные физические данные, но прикольно было бы, если бы сестры Аверины выступили. Может, в следующем сезоне получится, если будет продолжение «Ледникового периода», — приводит слова Ягудина «Газета.RU».