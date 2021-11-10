«Девочки могут капризничать». Железняков — о реакции Косторной на слова Глейхенгауза

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о реакции чемпионки Европы Алёны Косторной на слова Даниила Глейхенгауза о том, что фигуристка прокатывает на тренировках меньше программ, чем все остальные. В ответ Косторная удалила пост с благодарностью тренерам группы Тутберидзе за бронзу этапа Гран-при в Канаде.

«Есть всегда такая история, что СМИ и болельщики воспринимают всё слишком близко к сердцу. Они раздувают такие вещи до каких-то неимоверных размеров! Я не считаю, что это была обидная фраза в сторону Алёны. Даниил сказал так, как оно и есть. Алёна тоже изменилась в каком-то плане, сделала выводы. Сейчас девочки взрослеют. Вы же знаете, что такое переходный возраст: они могут как-то капризничать, что-то выкинуть или сделать… И это не только Алёна. Дети становятся более сложными. Это нисколько не портит атмосферу в коллективе. Я не вижу, чтобы здесь кто-то грызся между собой, кто-то друг на друга косо смотрел… Здесь все занимаются делом. То, о чём вы меня спросили, — это придумывают болельщики и подливают СМИ, чтобы ярче была история», — приводит слова Железнякова «Спорт-экспресс».