Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Девочки могут капризничать». Железняков — о реакции Косторной на слова Глейхенгауза

«Девочки могут капризничать». Железняков — о реакции Косторной на слова Глейхенгауза
Комментарии

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о реакции чемпионки Европы Алёны Косторной на слова Даниила Глейхенгауза о том, что фигуристка прокатывает на тренировках меньше программ, чем все остальные. В ответ Косторная удалила пост с благодарностью тренерам группы Тутберидзе за бронзу этапа Гран-при в Канаде.

«Есть всегда такая история, что СМИ и болельщики воспринимают всё слишком близко к сердцу. Они раздувают такие вещи до каких-то неимоверных размеров! Я не считаю, что это была обидная фраза в сторону Алёны. Даниил сказал так, как оно и есть. Алёна тоже изменилась в каком-то плане, сделала выводы. Сейчас девочки взрослеют. Вы же знаете, что такое переходный возраст: они могут как-то капризничать, что-то выкинуть или сделать… И это не только Алёна. Дети становятся более сложными. Это нисколько не портит атмосферу в коллективе. Я не вижу, чтобы здесь кто-то грызся между собой, кто-то друг на друга косо смотрел… Здесь все занимаются делом. То, о чём вы меня спросили, — это придумывают болельщики и подливают СМИ, чтобы ярче была история», — приводит слова Железнякова «Спорт-экспресс».

Фигуристке Косторной снова досталось от команды Тутберидзе. Алёна уже не выдерживает Фигуристке Косторной снова досталось от команды Тутберидзе. Алёна уже не выдерживает
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021