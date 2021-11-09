Фигуристке Косторной снова досталось от команды Тутберидзе. Алёна уже не выдерживает

Даниил Глейхенгауз не щадит чемпионку Европы. При таком отношении Алёна может снова уйти из «Хрустального».

Чемпионке Европы Алёне Косторной не позавидуешь. С момента своего возвращения от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе фигуристка отчаянно старается заслужить доверие и любовь тренеров. Вместо критики наставников Алёна, по сути, занимается самобичеванием. Всю ответственность за не лучшие результаты возлагает на себя, а Тутберидзе и её команде достаются исключительно благодарность и тёплые слова.

Однако даже полного смирения недостаточно, чтобы прекратить публичные нападки хореографа Даниила Глейхенгауза. Прессинг достиг такого масштаба, что Косторная не выдержала.

Позволительно ли такое поведение специалиста?

Косторной пришлось проявить смирение ради карьеры

Побег от Тутберидзе к Плющенко разделил карьеру Косторной на «до» и «после». Из яркой фигуристки, способной побеждать с мировыми рекордами даже без четверных, Алёна превратилась в спортсменку с нереализованным талантом. При Плющенко Косторная пропустила половину сезона, перестала быть лидером сборной, а апогеем их сотрудничества стало непопадание на чемпионат мира. Алёна выглядела по-настоящему разбитой. Уход от Тутберидзе едва не стоил ей карьеры.

Но Косторная просто так не сдалась. Фигуристка проявила силу характера и не побоялась признать свои ошибки. Алёна не стала упрямиться, забыла про гордость и попросилась обратно в «Хрустальный». Чтобы заслужить прощение, Косторной пришлось публично покаяться в эфире Первого канала. В «Хрустальном» решили дать ей шанс, выставив целый ряд условий. Но, кажется, так до сих пор и не простили.

Глейхенгауз публично критикует Косторную

Конечно, было наивно полагать, что тренеры просто забудут об обидных словах, брошенных фигуристкой вслед после скандального трансфера. Было понятно, что отношение к Алёне уже никогда не будет прежним. Но, казалось, всё это останется внутри группы, и обычные зрители об этом никогда не догадаются. Однако в «Хрустальном» избрали другую тактику. Обычно закрытый и молчаливый тренерский штаб не стесняется публично нападать на свою же ученицу. Даниил Глейхенгауз не щадит Косторную.

Хореограф начал критиковать Алёну ещё до старта сезона. Перед открытыми прокатами сборной России тренер списал проблемы Косторной на тяжёлый характер.

«Алёна очень талантливая. Возможно, одна из самых талантливых фигуристок, но её характер очень сильно мешает достичь того, чего она могла бы», — говорил Глейхенгауз в интервью Первому каналу.

Тогда болельщики восприняли слова хореографа как личную боль и в чём-то даже с ними согласились. Ведь именно своенравный характер привёл Косторную к кризису в карьере. Но на этом Глейхенгауз не остановился. Уже через две недели тренер вновь обрушился с критикой на свою ученицу.

«Алёну мы вытаскиваем, а она любит тащить себя обратно. Мы её обратно вытаскиваем. Так и работаем. Это не работа психологов, когда ты просто где-то недорабатываешь», — сказал Глейхенгауз «Спорт-Экспрессу».

Алёна не выдерживает прессинга

Такая линия поведения со стороны хореографа насторожила любителей фигурного катания. Ещё ни одну действующую ученицу «Хрустального» так открыто не критиковали её же тренеры. Преданные болельщики штаба Тутберидзе сразу же начали искать логичные объяснения жёстким высказываниям Глейхенгауза. И, согласно самой популярной версии, подобными заявлениями хореограф хочет пробудить в Алёне спортивную злость и замотивировать её на более дисциплинированную работу.

Объяснение казалось логичным, ведь в спорте нередко встречаются подобные приёмы. Тем более сама Косторная рассказывала, что выучила тройной аксель как раз-таки благодаря критике в интернете. Но уже вскоре стало понятно, что нападки Глейхенгауза не мотивируют Алёну, а, скорее, обижают.

После окончания этапа Гран-при в Италии хореограф не упустил возможности в очередной раз упрекнуть Косторную. Даниил раскритиковал Алёну за… благодарность в своей адрес в «Инстаграме». И пожаловался на то, что фигуристка не показывает максимум на тренировках.

«Алёна выложила очень добрый, душевный пост, где поблагодарила нас за работу с ней. Если бы это ещё больше, скажем так, прокладывалось не в благодарности в «Инстаграме», а в тренировочном процессе…

Нам не нужна от неё благодарность, наша задача помочь ей достичь её максимума. И когда у нас это получится – она покажет себя во всей красе. На данный момент это не её максимум. Думаю, все это понимают. Количество прокатов не соответствует остальным спортсменам в группе», — сказал Глейхенгауз ТАСС.

Косторная впервые после возвращения в «Хрустальный» публично показала характер, безмолвно ответив на обидные слова хореографа. Сразу после выхода интервью Глейхенгауза Алёна удалила пост с благодарностью тренерам, который опубликовала после завоевания бронзы на этапе Гран-при в Канаде. Очевидно, что фигуристка устала терпеть и уже не выдерживает.

Не исключено, что своими выпадами член команды Тутберидзе вынудит Косторную снова посмотреть в сторону выхода. Ладно бы при постоянных нападках тренеры помогали бы ей быть лучшей в группе. Но на деле победы собирают другие ученицы Тутберидзе, а Косторной достаются пока третьи места и обидные уколы от своей же команды.