Видео: короткая программа Мишиной и Галлямова на Гран-при Японии с личным рекордом
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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, одержали победу в короткой программе на этапе Гран-при в Токио (Япония). Они показали результат 78,40 балла, в том числе 42,92 балла за технику и 35,48 балла за компоненты. Это личный рекорд пары.
Предлагаем вашему вниманию видеозапись выступления Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в короткой программе на этапе Гран-при в Токио (Япония).
Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно на официальном сайте Первого канала.
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