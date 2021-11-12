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Никита Кацалапов прокомментировал победу в ритм-танце на Гран-при Японии

Никита Кацалапов прокомментировал победу в ритм-танце на Гран-при Японии
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Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, прокомментировал победу в ритм-танце на этапе Гран-при в Токио (Япония). Синицина и Кацалапов показали результат 86,33 балла, вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, уступившие 0,31 балла.

«Моей эмоцией в завершении танца было: да, сделано, отлично! Это был страстный танец. В любом случае сейчас, сегодня я чувствую себя хорошо (Кацалапов пропустил начало сезона из-за травмы спины. — Прим. «Чемпионата»). Люди, которые окружают меня, верят в меня, и это мне помогает, мы каждый день работаем над тем, чтобы совершенствоваться», — приводит слова Кацалапова «РИА Новости Спорт».

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