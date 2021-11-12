Мишина и Галлямов прокомментировали победу с личным рекордом в короткой программе в Японии

Российские фигуристы-парники Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые одержали победу в короткой программе на этапе Гран-при в Токио (Япония), прокомментировали свой успех. Они показали результат 78,40 балла, в том числе 42,92 балла за технику и 35,48 балла за компоненты. Это личный рекорд пары.
«Мы в Японии уже в третий раз, и каждый раз приятно выступать — японские зрители приходят с флагами, они всегда достают флаги тех стран, которые сейчас выступают. Российских флагов было очень много, хотя российских зрителей тут нет — Япония достаточно далеко. Нам приятно, нас это очень подбадривало и придавало энергии», — приводит слова Мишиной ТАСС.
«Мы достаточно долгое время готовились к такому ответственному сезону и рады приехать в Японию, чтобы показать нашу программу болельщикам, которым всё-таки разрешили прийти. Их почти полные трибуны, и мы рады их поддержке. Мы выкладывались сегодня», — добавил Галлямов.
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