Боброва прокомментировала ошибку Щербаковой в короткой программе на Гран-при Италии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва поделилась мнением об ошибке чемпионки мира Анны Щербаковой в короткой программе на Гран-при Италии. Щербакова заняла третье место в короткой программе, исполнив каскад тройной лутц — двойной тулуп вместо дорогостоящего тройной лутц — тройной риттбергер из-за плохого выезда с первого прыжка, однако в произвольной программе стала лучшей и завоевала золото по сумме двух прокатов.

«Нельзя допускать таких ошибок. Она молодец, что среагировала. Чтобы вторым прыжком сделать риттбергер, ты выезжаешь на правую ногу, левая у тебя спереди. Если ты понимаешь, что что-то пошло не так, то ты просто выносишь ногу назад и добавляешь тулуп.

У меня вопрос в другом. Я считаю, что Анечка вполне могла прибавить и тройной тулуп. И здесь вопрос спасения этого каскада был бы намного дороже. Этому их тоже учат. Как обстоят дела, знает только Аня, и она в любом случае молодец, что среагировала и спасла прыжок. Я просто знаю, как на тренировках они делают по 10 тройных тулупов подряд, и этот 10-й уже просто с места идёт», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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