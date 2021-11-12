Глейхенгауз: Косторная хорошо работает на тренировках. Никаких вопросов к ней нет

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, сотрудничающий с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе, высоко оценил работу фигуристки Алёны Косторной на тренировках. Стоит отметить, что ранее хореограф намекнул на то, что спортсменка недостаточно прилежно тренируется.

«После моего возвращения из Италии мы с Косторной потренировались уже несколько дней. Алёна очень хорошо работает, никаких вопросов к ней нет, с настроением катает программы. Очень хочется верить, что она продолжит так же прекрасно тренироваться дальше.



В произвольной программе с акселями у Косторной всё просто. Если она делает первым элементом тройной аксель — двойной тулуп, то идёт во второй аксель. А когда первым элементом его не делаешь, то идти в этот же элемент снова — это слишком большой риск для любого спортсмена, потому что, сорвав его ещё раз, ты ничего за него не получишь, тебе подставят +rep (повторение без каскада) и стоимость упадёт слишком низко», — сказал Глейхенгауз в эфире Первого канала.