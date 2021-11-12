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Ирина Слуцкая отреагировала на снятие Дарьи Усачёвой с этапа Гран-при Японии из-за травмы

Ирина Слуцкая отреагировала на снятие Дарьи Усачёвой с этапа Гран-при Японии из-за травмы
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Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая высказалась о травме Дарьи Усачёвой, из-за которой та снялась с Гран-при Японии. Усачёва получила травму на раскатке непосредственно перед своим выступлением в короткой программе.

«Грустно и очень плохо, что Дарья Усачёва получила травму на соревнованиях в Японии. Желаю ей скорейшего выздоровления. Думаю, на сегодняшний день Дарья не является главным претендентом на участие в Олимпийских играх. Сейчас ей очень важно восстановиться и идти дальше от старта к старту», — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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