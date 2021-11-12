Стали известны подробности травмы российской фигуристки Дарьи Усачёвой на Гран-при Японии

Российская фигуристка Дарья Усачёва, снявшаяся с этапа Гран-при в Японии после падения на шестиминутной разминке перед выходом на лёд в короткой программе, тренировалась на фоне дискомфорта в правом бедре. Об этом «Чемпионату» стало известно от источника, знакомого с ситуацией.

Серьёзные физические нагрузки при наличии повреждения привели к стрессовому перелому бедра.

Напомним, после снятия с турнира Александры Трусовой Усачёва была единственной представительницей России в женских соревнованиях на этапе Гран-при в Японии. 15-летняя спортсменка не смогла показать короткую программу, упав с флипа на разминке.

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