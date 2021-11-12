Американский журналист: очевидно, что Усачёва уже приехала в Токио с травмой

Американский журналист и ведущий блога The Skating Lessons Дэйв Лиз прокомментировал травму россиянки Дарьи Усачёвой, из-за которой спортсменка снялась с Гран-при Японии.

Усачёва получила травму на шестиминутной раскатке перед короткой программой Гран-при Японии. Со льда её унесли на руках. СМИ выдвинули версии о различных переломах бедра, ФФККР назвала диагноз «отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости».

«Абсолютно очевидно, что Усачёва приехала в Токио с уже имеющейся травмой. В Америке, если 15-летняя девочка получает перелом бедра, которое является очень сильной и прочной костью, это уже само по себе повод спросить: почему случилась травма? Понятно ведь, что в этом возрасте она может быть связана только с плотностью и прочностью костей. Все известные мне случаи с подобными повреждениями, которые происходили с фигуристками США, были связаны с расстройством пищевого поведения у этих девушек.

Что касается соблюдения врачебной тайны, если это происходит с публичным человеком не в приватном порядке, а на публичном мероприятии, которое к тому же транслируется по ТВ и на котором присутствуют зрители, разговоры о врачебной тайне просто неуместны. Более того, журналисты в этой ситуации имеют право на любые вопросы. Они обязаны дать информацию, и сообщить максимум подробностей по теме», — приводит слова Лиза RT.