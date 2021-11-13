Бестемьянова пожелала получившей травму Усачёвой здоровья и позитивного настроя

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о травме российской фигуристки Дарьи Усачёвой, из-за которой фигуристка вынуждена была сняться с этапа Гран-при в Японии.

«Повышенный травматизм в олимпийский сезон — сначала Трусова, теперь Усачёва — говорит, что ставки очень высоки. С чем связано? У каждого спортсмена своя судьба. Что делать, если они все выучили такие многообразные прыжки? Конечно, это очень трудная работа. Кто-то не справляется, не хватает здоровья. Остаётся нам только пожелать, это здоровья и какого-то позитивного настроя, не расстраиваться Даше. Но она, конечно, расстроилась. Все расстроены. Нужно найти хоть малейший позитив, который позволит выбраться оттуда», — приводит слова Бестемьяновой «Спорт-Экспресс».