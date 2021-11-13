Пресс-служба ISU — об Анастасии Мишиной: удивительно! Она лёгкая как воздух

Пресс-служба ISU в «Твиттере» восхитилась победным прокатом произвольной программы россиян Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на четвёртом этапе серии Гран-при в Токио (Япония). Их общая сумма баллов составила 227,28. Серебро взяла ещё одна пара из России – Евгения Тарасова и Владимир Морозов (213,27), замкнули тройку сильнейших представители Японии Рику Миюра и Рюити Кихара (209,42).
«Удивительно! Она лёгкая как воздух… Анастасия Мишина плывёт по воздуху, поддерживаемая Александром Галлямовым, чтобы выиграть соревнования пар на этапе Гран-при в Японии», — прокомментировали в ISU следующее видео.
Видео можно посмотреть на странице ISU Figure Skating в «Твиттере». Права на видео принадлежат International Skating Union.
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