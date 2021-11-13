Гербольдт: всё-таки надеялась, что Самарин и Игнатов смогут подняться выше

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт, выступавшая как в одиночном, так и в парном катании, оценила выступление российских фигуристов-одиночников на этапе Гран-при в Японии.

По итогам двух программ Макар Игнатов стал четвёртым, а Александр Самарин – шестым.

«Я всё-таки надеялась, что ребята смогут подняться выше, поскольку что Макар, что Саша имеют достаточно сложный набор в арсенале четверных прыжков. Они уже могут конкурировать с японцами и с другими фигуристами. Они уже не выглядят мальчиками, у которых нет шансов, они подтянулись за последние два сезона. Поэтому хочется, чтобы они сами в это поверили, катались стабильно, занимали высокие места и попадали в финал Гран-при.

Надеюсь, что ребята успеют что-то выиграть до чемпионата России. Они очень талантливы, и хотелось бы, чтобы они это показывали не только на тренировках, но и в серьёзных соревнованиях. У каждого из них есть шанс бороться за попадание в олимпийскую сборную – это нужно делать, к этому нужно стремиться. Но для этого, конечно, надо кататься стабильно», — приводит слова Гербольдт «Газета.Ru».