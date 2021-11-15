Александр Галлямов: Токио, это было восхитительно

Чемпион мира, российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, опубликовал пост после победы на этапе Гран-при в Токио (Япония). Российский дуэт сфотографировался с соотечественниками Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым, а также с представителями Японии Сёмой Уно и Каори Сакамото.

«Токио, это было восхитительно», — написал Галлямов.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Галлямова

Серебро в соревнованиях спортивных пар завоевали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, замкнули тройку лучших японцы Рику Миюра и Рюити Кихара.

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