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Александр Галлямов: Токио, это было восхитительно

Александр Галлямов: Токио, это было восхитительно
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Чемпион мира, российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, опубликовал пост после победы на этапе Гран-при в Токио (Япония). Российский дуэт сфотографировался с соотечественниками Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым, а также с представителями Японии Сёмой Уно и Каори Сакамото.

«Токио, это было восхитительно», — написал Галлямов.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Галлямова

Серебро в соревнованиях спортивных пар завоевали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, замкнули тройку лучших японцы Рику Миюра и Рюити Кихара.

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