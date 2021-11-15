Видео: Дарья Усачёва вернулась из Японии в инвалидном кресле

Российская фигуристка Дарья Усачёва вернулась из Токио (Япония) в инвалидном кресле.
Ученица Этери Тутберидзе получила травму на раскатке перед выступлением в короткой программе на четвёртом этапе серии Гран-при в Японии. Со льда её унесли на руках. Позднее стал известен диагноз Усачёвой: «отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости».
Напомним, 15-летняя Усачёва была единственной россиянкой, заявленной в соревнованиях одиночниц на этапе Гран-при в Токио. Изначально планировалось, что на турнире выступит Александра Трусова, однако она снялась с соревнований из-за травмы.
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