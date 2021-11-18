Фигуристка Погорилая — о судействе: на Олимпиаде в Сочи нашим спортсменам немного помогли

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, российская фигуристка Анна Погорилая рассказала о судействе в этом виде спорта, приведя в пример олимпийскую чемпионку Игр в Сочи Аделину Сотникову.

«Я приведу пример из своей жизни. На чемпионате мира в Бостоне в 2016-м при двух чистых прокатах я всё равно стала третьей.



Понятно, что в США тянут своих, в Японии — японок. В России русским тоже помогают. Понятно, что в Сочи нашим спортсменам немного помогли. Но если бы Аделина не откатала чисто свою программу, никто бы её не вытянул. Безумно уважаю Ю На Ким, она прошла две Олимпиады, представляю, как ей было обидно с двумя идеальными прокатами, прекрасным скольжением, попавшими в точку программами. Она потом ещё и не могла в полную силу кататься, с больной спиной выступала. Но весы перевесили в пользу Аделины, благодаря каскаду лутц+риттбергер в том числе. Так что это её золото, кто бы что ни говорил», — цитирует Погорилую «Спорт-экспресс».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!