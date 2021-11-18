«Чувствовала себя среди акул». Анна Погорилая — о тренировках в группе Этери Тутберидзе

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, российская фигуристка Анна Погорилая поделилась воспоминаниями о тренировках в группе Этери Тутберидзе.

«Кому-то проще быть одной в группе. Я была одна и тянула за собой всех остальных. Мне Царёва всегда говорила: «Ты им подаёшь пример!» А есть как у Этери Георгиевны. Я когда выходила с ней на лёд — благо у меня были такие тренировки — чувствовала себя среди акул. Будто тебя бросают в море. Тебе страшно что-либо сделать не так. Кому-то это подходит, нужна постоянная гонка, а у других лучше получается самому себя мотивировать. С Этери Георгиевной я не разговаривала. У меня мой тренер же был на льду», — приводит слова Погорилой «Спорт-экспресс».

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