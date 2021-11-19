Евгения Медведева в шутку согласилась выйти замуж за Костова и призналась в любви Милохину

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева устроила вечеринку по случаю своего дня рождения. Соответствующие фото и видео появились в «инстаграме» team.moonbear. Сегодня, 19 ноября, Медведевой исполнилось 22 года.

В ходе вечеринки болгарский певец Кристиан Костов в шутку сделал Медведевой предложение, Евгения ответила согласием — также в шутку. Помимо этого спортсменка призналась в любви тиктокеру Дане Милохину, с которым она вместе выступает в телепроекте «Ледниковый период».

«Мне с тобой очень комфортно и тепло, поэтому спасибо тебе большое за то, что ты появился в моей жизни. Я тебя очень сильно люблю. У тебя есть человек, на которого ты всегда можешь положиться — так же, как и я на тебя», — сказала Медведева.

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