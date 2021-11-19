Гимнастка Нагорная — Евгении Медведевой: с днём рождения, красотка. Ты покорила этот год

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года, чемпионка мира 2015 года, российская гимнастка Дарья Нагорная поздравила с днём рождения фигуристку Евгению Медведеву. Сегодня, 19 ноября, двукратному призёру Олимпийских игр исполняется 22 года.

«С днём рождения, красотка. Ты покорила этот год. Уверена, впереди тебя ждут ещё большие вершины. Целую», — написала Нагорная.

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Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.

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