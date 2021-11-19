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Российские фигуристки заняли первые три места в короткой программе на Гран-при Франции

Российские фигуристки заняли первые три места в короткой программе на Гран-при Франции
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Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу в короткой программе на этапе Гран-при в Гренобле (Франция). За технику спортсменка заработала 41,60 балла, за компоненты — 36,34 балла, результат составил 77,94 балла.

Второй стала другая россиянка Алёна Косторная, заработавшая 76,44 балла. Замкнула тройку ещё одна россиянка Ксения Синицына (69,89 балла).

Гран-при. 5-й этап. Гренобль (Франция). Женщины. Короткая программа

1. Анна Щербакова (Россия) — 77,94
2. Алёна Косторная (Россия) — 76,44
3. Ксения Синицына (Россия) – 69,89
4. Ён Чон Пак (Южная Корея) — 67,00
5. Карен Чен (США) — 64,67
6. Вакаба Хигути (Япония) — 63,87
7. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 63,34
8. Хаин Ли (Южная Корея) — 63,18
9. Леа Серна (Франция) — 62,75
10. Мэрайя Белл (США) — 60,81
11. Юхана Ёкои (Япония) — 52,32
Старр Эндрюс (США) — снялась

Фигурное катание. Гран-при-2021/22. Этап 5, Гренобль, Франция
Женщины. Короткая программа
19 ноября 2021, пятница. 15:00 МСК
Окончено
1
Анна Щербакова
Россия
77.94
2
Алёна Косторная
Россия
76.44
3
Ксения Синицына
Россия
69.89

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