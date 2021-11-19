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Алёна Косторная объяснила отказ от тройного акселя в короткой программе на ГП Франции

Алёна Косторная объяснила отказ от тройного акселя в короткой программе на ГП Франции
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Чемпионка Европы Алёна Косторная рассказала, почему не стала исполнять тройной аксель в короткой программе на этапе Гран-при во Франции. Вместо тройного акселя спортсменка прыгнула двойной и заняла второе место, уступив лишь Анне Щербаковой.

«В последний момент, прямо перед выходом, я подъехала к Этери Георгиевне (Тутберидзе. — Прим. «Чемпионата»), и мне сказали прыгать двойной. Были мысли пойти в тройной, но во время выступления я решила послушать мнение тренеров. Подумала: пусть будет так.

В целом прокатом я довольна — всем, кроме дорожки. Конечно, ещё есть куда стремиться, есть что совершенствовать, но из данного контента я выжила практически максимум. Это не может не радовать», — сказала Косторная на пресс-конференции.

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