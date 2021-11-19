Степанова и Букин — третьи после ритм-танца на этапе Гран-при во Франции

На пятом этапе серии Гран-при во Франции танцевальные дуэты завершили соревнования в ритм-танце. Лидерство захватили хозяева льда Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, получившие от судей 89,08 балла, что меньше принадлежащего им же мирового рекорда менее чем на 1 балл.
Вторыми стали канадцы Пайпер Джиллс и Поль Пуарье, опередившие россиян Александру Степанову и Ивана Букина на полтора балла.
Ещё один российский дуэт Аннабель Морозов / Андрей Багин – на шестом месте.
Произвольный танец дуэты покажут завтра, 20 ноября.
Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Гренобль, Франция
Танцы на льду. Ритм-танец
1. Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – 89,08.
2. Пайпер Джиллс / Поль Пуарье (Канада) – 81,35.
3. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) – 79,89
...6. Аннабель Морозов / Андрей Багин (Россия) – 68,45.
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