Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на этапе Гран-при во Франции

На пятом этапе серии Гран-при в Гренобле (Франция) завершились соревнования спортивных пар в короткой программе. Лидерство захватили чемпионы Европы – 2020 россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. За свой прокат подопечные Тамары Москвиной получили лучшие оценки в сезоне — 77,17, несмотря на небольшую ошибку партнёрши при выезде с тройного сальхова.

Второй место также занимают россияне — Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, побившие личный рекорд – 73,02. На третьей позиции – спортивная пара из Канады Ванесса Джеймс / Эрик Рэдфорд.

Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Гренобль, Франция

Спортивные пары. Короткая программа

1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) – 77,17.

2. Юлия Артемьева / Михаил Назарычев (Россия) – 73,02.

3. Ванесса Джеймс / Эрик Рэдфорд (Канада) – 71,84.