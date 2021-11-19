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Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на этапе Гран-при во Франции

Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на этапе Гран-при во Франции
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На пятом этапе серии Гран-при в Гренобле (Франция) завершились соревнования спортивных пар в короткой программе. Лидерство захватили чемпионы Европы – 2020 россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. За свой прокат подопечные Тамары Москвиной получили лучшие оценки в сезоне — 77,17, несмотря на небольшую ошибку партнёрши при выезде с тройного сальхова.

Второй место также занимают россияне — Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, побившие личный рекорд – 73,02. На третьей позиции – спортивная пара из Канады Ванесса Джеймс / Эрик Рэдфорд.

Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Гренобль, Франция
Спортивные пары. Короткая программа

1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) – 77,17.
2. Юлия Артемьева / Михаил Назарычев (Россия) – 73,02.
3. Ванесса Джеймс / Эрик Рэдфорд (Канада) – 71,84.

Фигурное катание. Гран-при-2021/22. Этап 5, Гренобль, Франция
Спортивные пары. Короткая программа
19 ноября 2021, пятница. 20:45 МСК
Окончено
1
Россия
77.17
2
Россия
73.02
3
Канада
71.84
Комментарии
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