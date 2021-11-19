Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на этапе Гран-при во Франции

На пятом этапе серии Гран-при в Гренобле (Франция) завершились соревнования спортивных пар в короткой программе. Лидерство захватили чемпионы Европы – 2020 россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. За свой прокат подопечные Тамары Москвиной получили лучшие оценки в сезоне — 77,17, несмотря на небольшую ошибку партнёрши при выезде с тройного сальхова.
Второй место также занимают россияне — Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, побившие личный рекорд – 73,02. На третьей позиции – спортивная пара из Канады Ванесса Джеймс / Эрик Рэдфорд.
Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Гренобль, Франция
Спортивные пары. Короткая программа
1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) – 77,17.
2. Юлия Артемьева / Михаил Назарычев (Россия) – 73,02.
3. Ванесса Джеймс / Эрик Рэдфорд (Канада) – 71,84.
- 19 ноября 2021
-
23:24
-
22:46
-
22:34
-
22:16
-
22:01
-
21:11
-
20:39
-
20:26
-
19:56
-
18:55
-
18:35
-
18:23
-
18:07
-
17:48
-
17:31
-
17:21
-
17:13
-
16:54
-
16:50
-
16:34
-
16:25
-
16:17
-
16:07
-
15:40
-
15:12
-
14:36
-
14:27
-
14:23
-
13:48
-
12:49
-
12:46
-
12:36
-
12:30
-
12:20
-
10:59