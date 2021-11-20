Тарасова и Морозов выиграли Кубок Варшавы, у Кадыровой и Бальченко — бронза

Завершились соревнования Кубка Варшавы среди спортивных пар в произвольной программе. Первое место заняли российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, получив за свой прокат 148,73 балла.
Вторыми стали американцы Джессика Калаланг и Брайан Джонсон (135,16). Замкнули тройку лидеров ещё одни представители России Ясмина Кадырова и Иван Бальченко, чей прокат оценили в 125,41 балла.
Ранее Тарасова и Морозов представили короткую программу. С результатом – 79,76 балов они заняли первое место. По итогам двух программ россиянине набрали (228,49 балла) и стали победителями турнира.
Второе место заняли Джессика Калаланг и Брайан Джонсон (196,85). На третьем месте финишировали Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (192.94). На четвёртом месте расположились россияне Алина Пепелева и Роман Плешков (190,93).
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