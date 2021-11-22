Видео показательного номера Степановой и Букина на этапе Гран-при во Франции
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Появилось видео показательного выступления российских фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина на этапе Гран-при в Гренобле. Напомним, на турнире во Франции спортсмены завоевали бронзовые награды в соревнованиях танцевальных дуэтов. Результат российских фигуристов вызвал множество споров по поводу судейства.
Победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Вторыми стали канадцы Пайпер Джиллс и Поль Пуарье, опередившие россиян менее чем на три балла.
Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.
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