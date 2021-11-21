Байер: программа Щербаковой никак не связана с музыкой. Может, Глейхенгаузу всё равно

Журналист Джонатан Байер высказался по поводу музыки в программах российской фигуристки Анны Щербаковой.

«Программа Щербаковой вообще никак не связана с её музыкой. Мне намного больше нравится музыка в короткой программе, очень интересная музыка, но её полностью игнорируют. Есть моменты, когда наступает тишина, нарастает напряжение, а Алёна руками машет. В кульминационные моменты, когда звучат басы, она просто катается. Меняется темп музыки — она ничего не меняет.



Не знаю, может, Глейхенгаузу всё равно или он не понимает, что делает музыка. Он упускает все отметки, вообще всегда. Нужно, чтобы с Даниилом поработал музыкант. Предлагали, а он отказался? Глейхенгауз — ребёнок. Просто сумасшествие. При хорошей музыке мы видим непопадание в ритм. Взгляд в одну сторону, потом в противоположную. Что происходит?» — сказал Байер на YouTube-канале TheSkatingLesson.