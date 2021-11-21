Байер: программа Щербаковой никак не связана с музыкой. Может, Глейхенгаузу всё равно

Журналист Джонатан Байер высказался по поводу музыки в программах российской фигуристки Анны Щербаковой.
«Программа Щербаковой вообще никак не связана с её музыкой. Мне намного больше нравится музыка в короткой программе, очень интересная музыка, но её полностью игнорируют. Есть моменты, когда наступает тишина, нарастает напряжение, а Алёна руками машет. В кульминационные моменты, когда звучат басы, она просто катается. Меняется темп музыки — она ничего не меняет.
Не знаю, может, Глейхенгаузу всё равно или он не понимает, что делает музыка. Он упускает все отметки, вообще всегда. Нужно, чтобы с Даниилом поработал музыкант. Предлагали, а он отказался? Глейхенгауз — ребёнок. Просто сумасшествие. При хорошей музыке мы видим непопадание в ритм. Взгляд в одну сторону, потом в противоположную. Что происходит?» — сказал Байер на YouTube-канале TheSkatingLesson.
- 22 ноября 2021
-
00:03
- 21 ноября 2021
-
23:50
-
23:22
-
23:08
-
22:28
-
21:37
-
19:58
-
19:53
-
19:41
-
17:23
-
15:12
-
14:01
-
12:03
-
10:46
-
10:07
-
09:53
- 20 ноября 2021
-
23:53
-
23:32
-
22:39
-
21:25
-
21:19
-
21:11
-
20:55
-
20:45
-
20:10
-
20:00
-
19:44
-
19:21
-
19:01
-
18:47
-
18:32
-
18:23
-
18:13
-
18:05
-
18:01