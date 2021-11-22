Пятикратная чемпионка Италии назвала российскую фигуристку, которая выиграет ОИ-2022

Пятикратная чемпионка Италии по фигурному катанию Сильвия Фонтана предположила, что российская фигуристка Камила Валиева выиграет золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
«Сложно сказать, кто победит на Олимпиаде, потому что все три российские девушки, включая Сашу Трусову и Анну Щербакову, на высшем уровне. Если все три катаются чисто, я предпочитаю Камилу.
Около месяца назад я опубликовала у себя на странице видео короткой программы Камилы, потому что нахожу её прекрасной фигуристкой в техническом и художественном плане. Она так красиво катается, будто летает», — приводит слова Фонтаны Inoprosport.
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