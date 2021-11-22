Татьяна Тарасова: смотреть произвольную программу Косторной очень тяжело. Я её не понимаю

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о произвольной программе российской фигуристки Алёны Косторной, завоевавшей серебро на Гран-при Франции в Гренобле. Произвольная программа Косторной поставлена под композицию Lovely американской певицы Билли Айлиш.
«Я не понимаю произвольной Косторной. Они все любят и слушают Билли Айлиш. Но слушать – это одно, а программу катать – другое. Но я всегда говорю, что чего-то не понимаю в современной музыке.
Смотреть эту программу очень тяжело. Это я понимаю. А её короткая New York, New York просто шикарная», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».
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