Миронов — о распаде с Мухаметзяновой: её вес немного влиял на парные элементы

Российский фигурист Илья Миронов дал комментарий по поводу работы с Дианой Мухаметзяновой. Пара тренировалась в группе Нины Мозер и становилась призёром юношеских Олимпийских игр — 2020, однако в мае этого года распалась.

«Диана очень талантлива, спорить не буду. Мы честно прилагали все возможные усилия, чтобы сохранить пару. Но всё равно не сложилось. Последнее решение в итоге было за тренерским штабом.



Лишний вес Дианы? Определённые вопросы и правда возникали. Её вес немного влиял на парные элементы и не давал нам нужной стабильности на прыжках. Все понимают — когда девушка взрослеет, становится более женственной, то меняется центр массы, и уже сложнее исполнять те элементы, которые раньше делал хоть с закрытыми глазами. Это сложный момент, который нужно пережить, пройти. Но у нас не получилось.



Могу честно сказать, что у нас после того как мы расстались в плане спорта, отношения сильно улучшились. Пара месяцев небольших тёрок — и сейчас мы общаемся достаточно близко, желаем друг другу удачи. Мы когда вместе катались, никогда так близко не общались, не понимали друг друга. Причём многие пары говорят, что у них такое происходило. Как только пара распадается, конфликты забываются, а дружба крепнет», — приводит слова Миронова «Спорт-экспресс».

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