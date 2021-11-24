Слуцкая: у наших фигуристок прыжки другого уровня, для этого надо было подогнать организм

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о своей карьере.

«После того, как в 14 лет на юниорском чемпионате мира я поняла, что всерьёз хочу стать успешной профессиональной фигуристкой, меня было невозможно увидеть где-то, кроме катка. Я тренировалась не только на ежедневных занятиях, но и в своё свободное время.



Вскоре появились первые достойные результаты! В 1996 году, в 16 лет, я впервые выиграла чемпионат Европы в болгарском городе София и стала первой россиянкой, завоевавшей этот титул. Тогда я опередила Сурию Бонали, которая до этого не проигрывала на чемпионатах Европы в течение пяти лет. Моя победа положила начало феноменальной серии российских побед на чемпионатах континента.



Тогда я поняла, насколько важен вклад каждой фигуристки в спорт. То, что наши девушки сейчас исполняют прыжки совершенно другого уровня, это очень круто! Но всему этому предшествовала колоссальная работа всех спортсменок для того, чтобы подогнать человеческий организм под эти прыжки. То же самое произошло и тогда, в 1996 году. Это была не только моя победа, но и победа российского фигурного катания. Для меня огромная честь стать частичкой истории российского спорта», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».

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