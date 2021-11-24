Бестемьянова: Трусова после ухода от Тутберидзе стала призёром ЧМ. Какая тут ошибка?

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась на тему перехода Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко и обратно.

«Я вообще не поняла, почему Косторная уходила от Тутберидзе. Почему уходила Трусова, было понятно: она хотела ставить рекорды. Саша хотела прыгать по пять-шесть четверных в программе, а мудрый тренер Тутберидзе не давала ей этого делать. Этери хотела, чтобы Саша чисто катала программу, и это был конфликт. Трусова желает это двинуть и войти в историю, поэтому ушла. А почему ушла Косторная, мне непонятно. Она была признана лучшей спортсменкой года, всё было замечательно, и вдруг уходит.



Для Трусовой возвращение, наверное, полезно. Она в том возрасте, когда уже не надо экспериментировать и скоро Олимпиада, когда всё-таки плечо тренера, который поднял, надёжнее, чем что-то новое и неизведанное. Всё случилось, как случилось, но это действительно сегодняшний тренд, спортсмены стали чаще уходить от тренеров. Да, это другое время, и ничего в этом криминального нет. Не думаю, что Саша Трусова считает уход от Тутберидзе ошибкой. В конце концов она стала призёром чемпионата мира. Какая тут ошибка?» — сказала Бестемьянова в эфире телеканала «Звезда».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!