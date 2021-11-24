Бестемьянова ожидает, что в фигурном катании поднимут возрастной ценз для борьбы с Россией

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала мнение о возможном введении возрастного ценза в женском одиночном фигурном катании.



«Предполагаю, что возрастной ценз в фигурном катании заставят поднять. Только в нашей стране так. Да, в Америке, Корее, Японии начали появляться девчонки, которые пробуют четверные и тройной аксель, но не в таком количестве и не так рано. А как соревноваться с нами тогда? Это будет именно тактическое соревнование — поднять возраст.



К сожалению, я не могу постичь тот феномен, который сегодня происходит в женском фигурном катании. Скорее всего, секрета нет. Наверное, это популярность и огромное количество талантливых детей, из которых есть хорошая селекция. Сколько человек занимаются фигурным катанием в других странах, например в Швейцарии? Ну несколько человек. Откуда взять-то?» — сказала Бестемьянова в эфире телеканала «Звезда».



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