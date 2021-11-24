Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бестемьянова: думаю, Трусова станет той легендой, которая будет собирать стадионы

Бестемьянова: думаю, Трусова станет той легендой, которая будет собирать стадионы
Комментарии

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова высоко оценила перспективы россиянки Александры Трусовой в фигурном катании.

«Девочки сейчас прыгают четверные. Ну куда это? Уму непостижимо. И ещё не один в программе, а несколько. Конечно, это абсолютно обрубает возрастные возможности, обрубает взросление. То есть будут меняться девчонки.

Но я думаю, что Трусова будет долго кататься. Саша набрала свою силу в совсем ещё юном возрасте, и она её не теряет. Она уже прошла тот период, когда ей было трудно, и сохранила все четверные. Поэтому думаю, что она как раз будет той легендой, которая будет собирать стадионы и спонсоров. Пападакис и Сизерон в танцах тоже легенды, потому что они уже какой сезон выступают», — сказала Бестемьянова в эфире телеканала «Звезда».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Новость по теме
Бестемьянова: Трусова после ухода от Тутберидзе стала призёром ЧМ. Какая тут ошибка?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021