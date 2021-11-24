Бестемьянова: думаю, Трусова станет той легендой, которая будет собирать стадионы

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова высоко оценила перспективы россиянки Александры Трусовой в фигурном катании.
«Девочки сейчас прыгают четверные. Ну куда это? Уму непостижимо. И ещё не один в программе, а несколько. Конечно, это абсолютно обрубает возрастные возможности, обрубает взросление. То есть будут меняться девчонки.
Но я думаю, что Трусова будет долго кататься. Саша набрала свою силу в совсем ещё юном возрасте, и она её не теряет. Она уже прошла тот период, когда ей было трудно, и сохранила все четверные. Поэтому думаю, что она как раз будет той легендой, которая будет собирать стадионы и спонсоров. Пападакис и Сизерон в танцах тоже легенды, потому что они уже какой сезон выступают», — сказала Бестемьянова в эфире телеканала «Звезда».
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 24 ноября 2021
-
14:22
-
14:19
-
14:13
-
14:10
-
14:09
-
13:03
-
12:32
-
10:47
-
10:00
-
09:07
-
08:51
-
07:45
-
07:38
-
07:31
-
07:25
- 23 ноября 2021
-
23:27
-
20:21
-
19:03
-
17:55
-
17:45
-
15:35
-
15:30
-
15:02
-
14:35
-
14:28
-
14:21
-
14:07
-
12:45
-
12:42
-
12:27
-
11:40
-
11:14
-
10:10
-
09:00
-
08:29