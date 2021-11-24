Бестемьянова: думаю, Трусова станет той легендой, которая будет собирать стадионы

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова высоко оценила перспективы россиянки Александры Трусовой в фигурном катании.



«Девочки сейчас прыгают четверные. Ну куда это? Уму непостижимо. И ещё не один в программе, а несколько. Конечно, это абсолютно обрубает возрастные возможности, обрубает взросление. То есть будут меняться девчонки.



Но я думаю, что Трусова будет долго кататься. Саша набрала свою силу в совсем ещё юном возрасте, и она её не теряет. Она уже прошла тот период, когда ей было трудно, и сохранила все четверные. Поэтому думаю, что она как раз будет той легендой, которая будет собирать стадионы и спонсоров. Пападакис и Сизерон в танцах тоже легенды, потому что они уже какой сезон выступают», — сказала Бестемьянова в эфире телеканала «Звезда».



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