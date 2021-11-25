Александр Жулин объяснил, почему не считает Камилу Валиеву фаворитом Олимпиады-2022

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, тренер Александр Жулин рассказал, почему российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая в сезоне-2021/2022 побила два мировых рекорда (в произвольной программе и по сумме двух прокатов), нельзя назвать фаворитом зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине.

«Я никогда бы такого не говорил по одной простой причине: во-первых, не нужно на девочку накладывать такую ответственность и груз, а во-вторых, у нас потрясающая совершенно обойма из пяти-шести девочек, любая из которых может прокататься в данный момент, в данный вечер, в данную секунду.

Ещё существует чемпионат России, где нужно отобраться. Поэтому я бы не делал никаких далеко идущих прогнозов», — приводит слова Жулина Sport24.

Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.

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