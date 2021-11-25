Траньков: Валиевой реально снова побить мировые рекорды в Сочи. Ей есть где прибавить

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков высказал мнение, что российская фигуристка Камила Валиева, которая в сезоне-2021/2022 побила два мировых рекорда (в произвольной программе и по сумме двух прокатов), вновь может сделать это — теперь на Гран-при России в Сочи.

«Валиевой реально побить мировые рекорды снова. Ей есть где прибавить, потому что во время прошлых прокатов были помарки. Но здесь каждый может допустить ошибку. В женском катании мы уже видели, когда другие девочки выходили вперёд за счёт ошибок других. Лёд скользкий, здесь всё может поменяться в один момент. Хромых? По молодости и известности она, конечно, уступает Валиевой и Туктамышевой. Но она показывала, что на кураже может выдать хороший прокат и три четверных собрать. Поэтому всё возможно.

Мужское одиночное катание в России — самый непредсказуемый вид. Но Семененко был стабилен, Кондратюк может выдать невероятный прокат. Коляда — понятно, у него всегда компоненты прекрасные. Если с техникой справится, то получит высокие оценки. Только удачи можно пожелать ребятам», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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