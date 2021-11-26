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Фигурное катание. Женщины, короткая программа: прямая трансляция на Первом канале

Фигурное катание. Женщины, короткая программа: прямая трансляция на Первом канале
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Сегодня, 26 ноября, на шестом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи (Россия) женщины представят короткие программы. Соревнования начнутся в 19:25 мск. Первый канал начнёт прямую трансляцию в 18:45.

Россию на турнире представят Майя Хромых, Елизавета Туктамышева и Камила Валиева.

Российские участники этапа Гран-при в Сочи:

Женщины: Майя Хромых, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева.
Мужчины: Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Евгений Семененко.
Танцевальные пары: Елизавета Худайбердиева / Егор Базин, Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова / Кирилл Алёшин.
Спортивные пары: Ясмина Кадырова / Иван Бальченко, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин.

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