Фигурное катание. Женщины, короткая программа: прямая трансляция на Первом канале

Сегодня, 26 ноября, на шестом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи (Россия) женщины представят короткие программы. Соревнования начнутся в 19:25 мск. Первый канал начнёт прямую трансляцию в 18:45.



Россию на турнире представят Майя Хромых, Елизавета Туктамышева и Камила Валиева.



Российские участники этапа Гран-при в Сочи:

Женщины: Майя Хромых, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева.

Мужчины: Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Евгений Семененко.

Танцевальные пары: Елизавета Худайбердиева / Егор Базин, Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова / Кирилл Алёшин.

Спортивные пары: Ясмина Кадырова / Иван Бальченко, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин.

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