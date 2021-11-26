Михаил Коляда стал четвёртым в короткой программе на Гран-при России, победил японец

Российский фигурист Михаил Коляда занял четвёртое место в короткой программе на этапе Гран-при в Сочи (Россия). За технику спортсмен получил 41,20 балла, за компоненты — 44,28 балла, штраф — 1,00 балла, сумма составила 84,48 балла.
Другой россиянин Евгений Семененко стал седьмым, ещё один россиянин Марк Кондратюк — 11-м.
Победу в короткой программе одержал японец Кадзуки Томоно. Он опередил грузина Мориса Квителашвили и канадца Романа Садовского.
Гран-при России. Мужчины. Короткая программа
1. Кадзуки Томоно (Япония) – 95,81
2. Морис Квителашвили (Грузия) — 95,37
3. Роман Садовский (Канада) – 84,59
4. Михаил Коляда (Россия) — 84,48
5. Камден Пулкинен (США) — 83,47
6. Михал Бржезина (Чехия) — 82,31
7. Евгений Семененко (Россия) — 81,00
8. Брендан Керри (Австралия) – 80,48
9. Маттео Риццо (Италия) — 77,45
10. Кейдзи Танака (Япония) – 76,69
11. Марк Кондратюк (Россия) – 74,16
12. Ника Эгадзе (Грузия) – 50,35
- 26 ноября 2021
-
15:08
-
15:06
-
15:04
-
14:28
-
13:45
-
13:40
-
13:24
-
13:22
-
13:13
-
12:22
-
12:02
-
10:31
-
08:48
-
07:27
-
01:00
- 25 ноября 2021
-
21:47
-
21:19
-
20:20
-
17:22
-
16:24
-
16:21
-
15:43
-
15:15
-
15:08
-
14:48
-
14:44
-
13:15
-
11:33
-
11:12
-
11:09
-
10:53
-
10:38
-
10:30
-
09:57
-
08:55