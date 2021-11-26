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Михаил Коляда стал четвёртым в короткой программе на Гран-при России, победил японец

Михаил Коляда стал четвёртым в короткой программе на Гран-при России, победил японец
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Российский фигурист Михаил Коляда занял четвёртое место в короткой программе на этапе Гран-при в Сочи (Россия). За технику спортсмен получил 41,20 балла, за компоненты — 44,28 балла, штраф — 1,00 балла, сумма составила 84,48 балла.

Другой россиянин Евгений Семененко стал седьмым, ещё один россиянин Марк Кондратюк — 11-м.

Победу в короткой программе одержал японец Кадзуки Томоно. Он опередил грузина Мориса Квителашвили и канадца Романа Садовского.

Гран-при России. Мужчины. Короткая программа

1. Кадзуки Томоно (Япония) – 95,81
2. Морис Квителашвили (Грузия) — 95,37
3. Роман Садовский (Канада) – 84,59
4. Михаил Коляда (Россия) — 84,48
5. Камден Пулкинен (США) — 83,47
6. Михал Бржезина (Чехия) — 82,31
7. Евгений Семененко (Россия) — 81,00
8. Брендан Керри (Австралия) – 80,48
9. Маттео Риццо (Италия) — 77,45
10. Кейдзи Танака (Япония) – 76,69
11. Марк Кондратюк (Россия) – 74,16
12. Ника Эгадзе (Грузия) – 50,35

Фигурное катание. Гран-при-2021/22. Этап 6, Сочи, Россия
Мужчины. Короткая программа
26 ноября 2021, пятница. 13:30 МСК
Окончено
1
Кадзуки Томоно
Япония
95.81
2
Морис Квителашвили
Грузия
95.37
3
Роман Садовский
Канада
84.59
Комментарии
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