Камила Валиева установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при в Сочи
Поделиться
Российская фигуристка Камила Валиева обновила мировой рекорд в короткой программе по итогам выступления на шестом этапе серии Гран-при в Сочи. За свой прокат Валиева получила от судей 87,42 балла. Теперь Камиле принадлежат все три мировых рекорда — в короткой, в произвольной и по сумме двух выступлений.
Предыдущий рекорд в короткой программе принадлежал Алёне Косторной, был установлен в Финале Гран-при сезона-2019/2020 и равнялся 85,45 балла.
Рекорды в произвольной программе и по сумме двух программ Валиева переписала на себя ещё на Гран-при Канады.
Валиева лидирует после корткой программы, в которой уверенно исполнила тройной аксель, опережая соотечественницу Елизавету Туктамышеву на 7,32 балла.
Комментарии
- 26 ноября 2021
-
21:02
-
20:55
-
19:43
-
19:21
-
19:11
-
18:45
-
18:06
-
17:56
-
16:46
-
16:10
-
16:09
-
15:08
-
15:06
-
15:04
-
14:28
-
13:45
-
13:40
-
13:24
-
13:22
-
13:13
-
12:22
-
12:02
-
10:31
-
08:48
-
07:27
-
01:00
- 25 ноября 2021
-
21:47
-
21:19
-
20:20
-
17:22
-
16:24
-
16:21
-
15:43
-
15:15
-
15:08
Партнерский контент