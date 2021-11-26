Камила Валиева установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при в Сочи

Российская фигуристка Камила Валиева обновила мировой рекорд в короткой программе по итогам выступления на шестом этапе серии Гран-при в Сочи. За свой прокат Валиева получила от судей 87,42 балла. Теперь Камиле принадлежат все три мировых рекорда — в короткой, в произвольной и по сумме двух выступлений.

Предыдущий рекорд в короткой программе принадлежал Алёне Косторной, был установлен в Финале Гран-при сезона-2019/2020 и равнялся 85,45 балла.

Рекорды в произвольной программе и по сумме двух программ Валиева переписала на себя ещё на Гран-при Канады.

Валиева лидирует после корткой программы, в которой уверенно исполнила тройной аксель, опережая соотечественницу Елизавету Туктамышеву на 7,32 балла.