Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Сочи, Туктамышева — вторая

На шестом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи женщины завершили выступление в короткой программе. Победу одержала Камила Валиева, установившая новый мировой рекорд – 87,42 балла. Второе место со столь же чистым прокатом заняла Елизавета Туктамышева, получившая от судей 80,10 балла. Третьей стала американка Мэрайя Белл, отставшая от хозяек льда более чем на 10 баллов.

Ещё одна россиянка Майя Хромых ошиблась при исполнении тройного лутца, она пятая после первого дня соревнований.

Фигурное катание. Гран-при. Шестой этап. Сочи

Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) – 87,42.

2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 80,10.

3. Мэрайя Белл (США) – 69,37.

4. Мэдлин Шизас (Канада) – 67,49.

5. Майя Хромых (Россия) – 64,72.