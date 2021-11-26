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«Хороший прокат». Жулин — о ритм-танце Синициной и Кацалапова на этапе Гран-при в Сочи

«Хороший прокат». Жулин — о ритм-танце Синициной и Кацалапова на этапе Гран-при в Сочи
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Известный тренер Александр Жулин оценил выступление своих подопечных – чемпионов мира в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова – в ритм-танце на этапе серии Гран-при в Сочи.

За свой прокат Виктория и Никита получили от судей 86,81 балла, что на два балла меньше их личного рекорда и заняли первое место.

«Хороший прокат. Доволен выступлением ребят», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Вторыми в ритм-танце на этапе Гран-при в Сочи стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, опередившие канадцев Лоуренс Фурнье Бодри и Николая Соренсена на 17 сотых балла.

Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин стали шестыми. Ещё один российский дуэт Елизавета Худайбердиева / Егор Базин показал последний, восьмой результат.

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