Ягудин сравнил прокат короткой и произвольной программ Кондратюка на этапе ГП в Сочи
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступление россиянина Марка Кондратюка на шестом этапе серии Гран-при в Сочи.
«Сегодня с абсолютно другим настроением Марк выступал. Когда случилась бабочка на первом прыжке, он пытался исполнить четверной тулуп, но получился лишь двойной. У него этот прыжок не шёл и на шестиминутной разминке. Мы вздрогнули в этот момент, боялись, что он и дальше развалит программу. Но он собрался и всё сделал практически идеально.
Согласен, что Марк – спортсмен такого уровня, который не должен себе позволять делать дорожки второго уровня. Нужно, чтобы всё было по максимуму. Но сегодня чувствовался задор, энергия в его выступлении», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.
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