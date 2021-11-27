Ягудин сравнил прокат короткой и произвольной программ Кондратюка на этапе ГП в Сочи

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступление россиянина Марка Кондратюка на шестом этапе серии Гран-при в Сочи.

«Сегодня с абсолютно другим настроением Марк выступал. Когда случилась бабочка на первом прыжке, он пытался исполнить четверной тулуп, но получился лишь двойной. У него этот прыжок не шёл и на шестиминутной разминке. Мы вздрогнули в этот момент, боялись, что он и дальше развалит программу. Но он собрался и всё сделал практически идеально.

Согласен, что Марк – спортсмен такого уровня, который не должен себе позволять делать дорожки второго уровня. Нужно, чтобы всё было по максимуму. Но сегодня чувствовался задор, энергия в его выступлении», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.