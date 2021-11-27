Морис Квителашвили впервые стал первым на этапе Гран-при в Сочи. Коляда — второй

На шестом этапе Гран-при в Сочи завершились соревнования в мужском одиночном катании. Победу одержал представитель Грузии Морис Квителашвили.

Второе место занял россиянин Михаил Коляда. Японец Казуки Томоно завоевал бронзу.

Российские фигуристы Евгений Семененко и Марк Кондратюк остались вне пьедестала. Евгений стал шестым с суммой баллов 246,66, а Кондратюк — восьмым (231,88).

Фигурное катание. Гран-при. Шестой этап. Сочи

Мужчины

1. Морис Квителашвили (Грузия) — 266,33

2. Михаил Коляда (Россия) — 264,64

3. Казуки Томоно (Япония) — 264, 19

4. Роман Садовский (Канада) — 253,80

5. Маттео Риццо (Италия) — 250,47

6. Евгений Семененко (Россия) — 246,66

7. Камден Пулкинен (США) — 237,97

8. Марк Кондратюк (Россия) — 231,88