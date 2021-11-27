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Морис Квителашвили впервые стал первым на этапе Гран-при в Сочи. Коляда — второй

Морис Квителашвили впервые стал первым на этапе Гран-при в Сочи. Коляда — второй
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На шестом этапе Гран-при в Сочи завершились соревнования в мужском одиночном катании. Победу одержал представитель Грузии Морис Квителашвили.

Второе место занял россиянин Михаил Коляда. Японец Казуки Томоно завоевал бронзу.

Российские фигуристы Евгений Семененко и Марк Кондратюк остались вне пьедестала. Евгений стал шестым с суммой баллов 246,66, а Кондратюк — восьмым (231,88).

Фигурное катание. Гран-при. Шестой этап. Сочи
Мужчины

1. Морис Квителашвили (Грузия) — 266,33
2. Михаил Коляда (Россия) — 264,64
3. Казуки Томоно (Япония) — 264, 19
4. Роман Садовский (Канада) — 253,80
5. Маттео Риццо (Италия) — 250,47
6. Евгений Семененко (Россия) — 246,66
7. Камден Пулкинен (США) — 237,97
8. Марк Кондратюк (Россия) — 231,88

Фигурное катание. Гран-при-2021/22. Этап 6, Сочи, Россия
Мужчины. Произвольная программа
27 ноября 2021, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Морис Квителашвили
Грузия
266.33
2
Михаил Коляда
Россия
264.64
3
Кадзуки Томоно
Япония
264.19
Комментарии
Новости. Фигурное катание
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