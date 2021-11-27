Авербух оценил выступление пары Скопцовой и Алёшина на этапе Гран-при в Сочи

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух оценил выступление пары Анастасии Скопцовой и Кирилла Алёшина на этапе Гран-при в Сочи.

«Всё в двух позах – в начальной позе, когда они открыты, и в конце, когда глаза закрываются, а в позе ничего не меняется. Тут главное – передать ощущение полётности, трепетности и юношества, веры в свои силы. Я читаю эту историю так, что все бессмертны. Они летели друг другу навстречу, думая, что жизнь бессмертна.

Видел, что ребята волновались. Были моменты, когда то одного, то другого немного подёргивало. У ребят не было крупных стартов, как здесь. Думаю, преодолев волнение, на чемпионате России выступление будет более законченным. Сегодня немножко рвали, хотели одним танцем всё доказать и переломить. Мне кажется, эта настолько полётная история, что здесь нужно исключительно лететь.

Талантливые, работоспособные ребята. А когда люди стремятся и хотят, всё обязательно будет», — сказал Авербух в эфире Первого канала.

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