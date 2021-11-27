Синицина и Кацалапов выступят в финале Гран-при по фигурному катанию

После завершения выступления танцевальных дуэтов на шестом этапе серии Гран-при в Сочи (Россия) стали известны все пары, вышедшие в финал Гран-при.

Максимальный результат – по два выигранных этапа – показали французы Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон и россияне Виктория Синицина / Никита Кацалапов. Эти дуэты, являющиеся главными фаворитами олимпийского сезона, впервые встретятся именно в финале Гран-при.

Также в финале Гран-при выступят американские дуэты Мэдисон Хаббелл / Закари Донохью и Мэдисон Чок / Эван Бейтс, канадцы Гиллес/Пуарье и итальянцы Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри.

Ранее стало известно, что без россиян не остался и финал в мужском одиночном катании — там выступит Михаил Коляда.

Финал серии Гран-при — 2021/2022 по фигурному катанию пройдёт с 9 по 12 декабря в Осаке (Япония).