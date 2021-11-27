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Майя Хромых: свой прокат оцениваю на четвёрочку

Майя Хромых: свой прокат оцениваю на четвёрочку
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Российская фигуристка Майя Хромых оценила прокат произвольной программы на этапе Гран-при в Сочи.

Майя была пятой после короткой программы, но в произвольной побила личный рекорд (154,97), несмотря на неудачное приземление со второго четверного тулупа. Первый в каскаде с двойным тулупом, как и вся остальная программа, был идеален.

«Из пяти баллов я свой прокат оцениваю на четвёрочку, был стэп-аут на тулупе и ещё мелкие помарочки, которые тоже хотелось бы исправить.

Сегодня настраивалась на чистый прокат. Были плохие мысли, но я их сразу отбрасывала. Для себя я показала неплохой результат, но могло быть лучше.

Я надеюсь, что я попаду в финал Гран-при. Цель — вставить четверной сальхов и выучить тройной аксель», — сказала Хромых журналистам.

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