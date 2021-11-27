Пять россиянок выступят в финале серии Гран-при. Такого в истории ещё не было
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Сразу пять российских фигуристок вышли в финал серии Гран-при сезона-2021/2022.
По два этапа выиграли Камила Валиева и Анна Щербакова. Также получили необходимую сумму баллов за призовые места Елизавета Туктамышева, Майя Хромых и Алёна Косторная. Единственной нероссиянкой в финале Гран-при стала японка Каори Сакамото, выигравшая домашний этап в Токио, с которого снялись Александра Трусова и Дарья Усачёва.
Отметим, что впервые в истории в финале серии Гран-при выступят пять участниц от одной страны. Напомним, что на домашнем этапе в Сочи россиянки Валиева, Туктамышева и Хромых заняли весь пьедестал, а Камила обновила сразу три мировых рекорда.
Финал серии Гран-при–2021/2022 по фигурному катанию пройдёт с 9 по 12 декабря в Осаке (Япония).
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