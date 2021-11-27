Журналист NBC Olympics: Валиева выиграла как женские, так и мужские соревнования

Журналист американского NBC Olympics Дэвид Кейн высказал мнение о выступлении Камилы Валиевой на этапе Гран-при в Сочи.
15-летняя ученица Этери Тутберидзе обновила мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме двух программ.
«На этой неделе в России Валиева вышла на пик, приземления без сучка и задоринки и безукоризненное движение. Вопрос в том, сможет ли она поддерживать эту форму до конца февраля.
Валиева выиграла как женские, так и мужские соревнования», — написал Кейн на своей странице в «Твиттере».
И действительно, благодаря своим новым рекордам Камила в произвольной программе опередила лучшего среди мужчин Михаила Коляду – 185,29 против 180,16 балла. Результат Валиевой по сумме двух программ 272,71 балла также превышает достижение победителя Гран-при в Сочи Мориса Квителашвили, набравшего 266,33 балла.
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