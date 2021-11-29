Даниил Глейхенгауз обратился к Валиевой и Хромых, ставшим 1-й и 3-й на Гран-при России

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, сотрудничающий с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, обратился к Камиле Валиевой и Майе Хромых, которые на этапе Гран-при в Сочи (Россия) завоевали золото и бронзу соответственно. Хореограф поздравил спортсменок с успешным выступлением.
«Вау! Заключительный этап серии Гран-при прошёл в Сочи, и это было круто!
Поздравляю Камилу Валиеву с золотом и новыми мировыми рекордами, Майю Хромых с бронзой и Мориса Квителашвили с золотом и исторической победой для Грузии! Спасибо всем нашим болельщикам, что всегда нас поддерживаете», — написал Глейхенгауз в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующим фотографиям.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Даниила Глейхенгауза.
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